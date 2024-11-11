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Польша стала председателем Совета Евросоюза
С 1 января Польша во второй раз приняла на себя обязанности председателя Совета Европейского союза - спустя 20 лет после вступления страны в ЕС.
Уже было заявлено о приоритетах нового председательства. Это вопросы безопасности всех видов: внешняя, внутренняя, информационная, экономическая, энергетическая, продовольственная и медицинская.
Кроме того, Польша обещает работать над соблюдением и продвижением принципов и ценностей ЕС, обещает поддержку Украины. Также было заявлено о намерении "усиливать давление на Россию и ее союзников".
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