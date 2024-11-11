ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Польша стала председателем Совета Евросоюза

С 1 января Польша во второй раз приняла на себя обязанности председателя Совета Европейского союза - спустя 20 лет после вступления страны в ЕС.

Уже было заявлено о приоритетах нового председательства. Это вопросы безопасности всех видов: внешняя, внутренняя, информационная, экономическая, энергетическая, продовольственная и медицинская.

Кроме того, Польша обещает работать над соблюдением и продвижением принципов и ценностей ЕС, обещает поддержку Украины. Также было заявлено о намерении "усиливать давление на Россию и ее союзников".

ЕСПольша

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все