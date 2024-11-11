Польша стала председателем Совета Евросоюза

С 1 января Польша во второй раз приняла на себя обязанности председателя Совета Европейского союза - спустя 20 лет после вступления страны в ЕС.

Уже было заявлено о приоритетах нового председательства. Это вопросы безопасности всех видов: внешняя, внутренняя, информационная, экономическая, энергетическая, продовольственная и медицинская.