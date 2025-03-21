Польша стальной арматурой укрепляет заграждение на границе с Беларусью

Польша на границе всеми силами спасает конструкцию, которая стоит сотни миллионов долларов. Сделано это якобы для противодействия проникновению на польскую территорию мигрантов. По словам представителя службы погранохраны, так мигранты не смогут раздвигать секции ограждения.