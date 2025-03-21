3.66 BYN
3.13 BYN
3.39 BYN
Польша стальной арматурой укрепляет заграждение на границе с Беларусью
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e017179-6a31-4a3c-a408-9980ca76c3b3/conversions/af72eee6-57cb-4684-b8e6-bd27785b4f9a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e017179-6a31-4a3c-a408-9980ca76c3b3/conversions/af72eee6-57cb-4684-b8e6-bd27785b4f9a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e017179-6a31-4a3c-a408-9980ca76c3b3/conversions/af72eee6-57cb-4684-b8e6-bd27785b4f9a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e017179-6a31-4a3c-a408-9980ca76c3b3/conversions/af72eee6-57cb-4684-b8e6-bd27785b4f9a-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byПольша на границе всеми силами спасает конструкцию, которая стоит сотни миллионов долларов
12025-03-21T14:47:50.000000Z00
Польша на границе всеми силами спасает конструкцию, которая стоит сотни миллионов долларов. Сделано это якобы для противодействия проникновению на польскую территорию мигрантов. По словам представителя службы погранохраны, так мигранты не смогут раздвигать секции ограждения.
Польская погранслужба также информирует, что в марте количество попыток нелегального пересечения границы увеличилось: 19-го числа зафиксировано 135 случаев, 17-го - 180. Мигранты все чаще используют технические средства: кусачки, аккумуляторные пилы и домкраты.