Польша требует новую пошлину на импорт удобрений из Беларуси и России

Польша требует от Европейской комиссии ввести 30-процентную пошлину на удобрения из Беларуси и России.

Как сообщает Польское телевидение, это должно помочь национальным производителям, у которых падает прибыль. Так, потери "Группы азоты" по итогам трех кварталов составили около 250 млн долларов. СМИ полагают, что виноват в этом экспорт удобрений с востока.