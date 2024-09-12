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Польша требует новую пошлину на импорт удобрений из Беларуси и России
Польша требует от Европейской комиссии ввести 30-процентную пошлину на удобрения из Беларуси и России.
Как сообщает Польское телевидение, это должно помочь национальным производителям, у которых падает прибыль. Так, потери "Группы азоты" по итогам трех кварталов составили около 250 млн долларов. СМИ полагают, что виноват в этом экспорт удобрений с востока.
По данным Польского телевидения, в течение 2024 года импорт удобрений из России вырос более чем в 2 раза, а из Беларуси - более чем в 10.
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