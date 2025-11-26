3.70 BYN
Польша в демографической ловушке: рождаемость упала до исторического минимума
Польша столкнулась с острым демографическим кризисом. Согласно данным государственного статистического центра, за 2024 год зафиксирован один из самых низких показателей рождаемости в истории страны - чуть более одного ребенка на женщину. Это почти вдвое ниже уровня, необходимого для простого воспроизводства населения.
Более того, статистика показывает, что Польша стремительно стареет и сокращается. Естественный прирост ушел в отрицательное значение - минус 4 человека на тысячу жителей.
Кризис усугубляется тем, что сами граждане не видят будущего в своей стране. Молодые семьи откладывают решение о детях или вовсе отказываются от них, а многие выбирают эмиграцию. Люди смотрят на хаос в политике, слабую экономику, отсутствие стабильности и понимают, что в таких условиях не хотят связывать жизнь с Польшей.