Польша в демографической ловушке: рождаемость упала до исторического минимума

Польша столкнулась с острым демографическим кризисом. Согласно данным государственного статистического центра, за 2024 год зафиксирован один из самых низких показателей рождаемости в истории страны - чуть более одного ребенка на женщину. Это почти вдвое ниже уровня, необходимого для простого воспроизводства населения.

Более того, статистика показывает, что Польша стремительно стареет и сокращается. Естественный прирост ушел в отрицательное значение - минус 4 человека на тысячу жителей.