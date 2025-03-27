Польша временно ограничивает право на получение убежища на границе с Беларусью

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Глава МВД Польши Томаш Семоняк сообщил, что страна временно ограничивает право на получение убежища на границе с Беларусью. Об этом он написал в соцсети X, сообщает БЕЛТА.

"Вступило в силу постановление Совета Министров от 27 марта 2025 года, которым введено временное ограничение права подачи ходатайства о предоставлении международной защиты на государственной границе с Беларусью", - написал он.

Срок ограничения составляет 60 дней. При необходимости приостановление может быть продлено с согласия Сейма Республики Польша.

Как писали польские СМИ, президент Польши Анджей Дуда 26 марта подписал поправки к Закону о предоставлении защиты иностранцам на территории Польши, что дает стране возможность временно и территориально приостановить право на убежище. 25 марта на заседании правительства премьер-министр Польши Дональд Туск обратился к президенту с просьбой подписать законопроект о предоставлении убежища.

Согласно поправке, ограничения на право подачи заявления о международной защите могут быть введены постановлением Совета Министров по запросу министра внутренних дел и администрации. Ограничение права на убежище, согласно закону, будет временным, и продолжительность ограничения не может превышать 60 дней. Этот срок может быть продлен, но не более чем на 60 дней, с согласия Сейма. Постановление также должно определить участок границы, на котором действует ограничение.

По мнению польского правительства, этот шаг призван помочь предотвратить дестабилизацию ситуации в Польше и ЕС. Однако подписание поправок негативно оценивается в юридических кругах и среди правозащитников. Они подчеркивают, что положения закона не соответствуют Конституции Республики Польша, праву ЕС и международному праву.

Уполномоченный по правам человека в Польше Марцин Венчек указал, что закон о предоставлении убежища "не соответствует Конституции и международным стандартам, обязательным для Польши". "Я выразил это в юридических заключениях, которые представил Сейму, Сенату, а также президенту. Я считаю, что этот акт не должен вступать в силу в таком виде, поскольку он вызывает многочисленные конституционные возражения", - сказал он. Омбудсмен отметил, что законопроект будет применяться в тех случаях, когда органы государственной власти не ввели чрезвычайное положение, а ограничения свобод и прав человека возможны только после введения военного положения или чрезвычайного положения. Он подчеркнул, что Конституция не допускает создания квазичрезвычайного положения, то есть промежуточного положения.

Неправительственные организации также высказываются против этого закона. "Закон абсолютно не соответствует положениям Конституции, как в отношении права на международную защиту, так и в отношении принципов ограничения конституционных прав и свобод в целом", - заявил Марцин Сосняк, юрист Хельсинкского фонда по правам человека. По мнению организации, этот акт также не соответствует законодательству ЕС.

В свою очередь представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев выразили обеспокоенность тем, что законопроект "предусматривает отказ в доступе на территорию определенным лицам, ищущим международной защиты, без предварительного изучения их потребностей в международной защите", что противоречило бы Женевской конвенции 1951 года о статусе беженцев. При этом было отмечено, что содержащееся в законопроекте определение ситуации, оправдывающей применение таких ограничений, "является широким и открытым для толкования, что может привести к применению мер, несовместимых с обязательствами Польши по международному праву".

"Врачи без границ" подчеркнули, что "приостановка будет иметь предсказуемые, драматические последствия для людей, ищущих безопасности в Европе". Amnesty International предупредила, что "введение такого правила нанесет вред людям, ищущим безопасности".

В Высшем совете адвокатов заявили, что предложенные в проекте решения "явно противоречат национальному и международному праву, в том числе нормам права ЕС".