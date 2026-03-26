Польша встревожена лишением истребителей Eurofighter со стороны Германии

Германия лишила Польшу своих истребителей Eurofighter. В рамках ротации немцы вывели уже отдежурившие самолеты, а новые отправлять не спешат.

В Варшаве этим крайне встревожены. Там полагают, что новые Eurofighter в стране так и не появятся. Польские СМИ упрекают немцев в том, что они оголяют восточный фланг НАТО как раз в момент, когда здесь резко выросли угрозы, связанные с вторжением дронов и ракетными атаками.

Берлин ситуацию пока не комментирует. Однако известно, что немцы последнее время заняты укреплением обороноспособности, регулярно жалуясь на дефицит денег, техники и персонала. С учетом этого Eurofighter полякам действительно, скорее всего, больше не видать.