На Западе разучились вести диалог и совместно работать, там практикуют обвинения, угрозы и хамство.

Польские власти, закрывая Генконсульство России в Кракове, продолжают сворачивать и так находящиеся в плачевном состоянии отношения с Москвой.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, обвинения Варшавы в адрес Москвы по поводу поджога торгового центра в польской столице абсолютно безосновательны и являются частью русофобской позиции. Доказательств причастности российских спецслужб к пожару Варшава не предоставила.