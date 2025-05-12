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Польша закроет Генконсульство России в Кракове
На Западе разучились вести диалог и совместно работать, там практикуют обвинения, угрозы и хамство.
Польские власти, закрывая Генконсульство России в Кракове, продолжают сворачивать и так находящиеся в плачевном состоянии отношения с Москвой.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, обвинения Варшавы в адрес Москвы по поводу поджога торгового центра в польской столице абсолютно безосновательны и являются частью русофобской позиции. Доказательств причастности российских спецслужб к пожару Варшава не предоставила.
Напомним, в ситуации с попыткой провоза 580 кг особо опасной взрывчатки через белорусско-польскую границу польский режим был еще более не разговорчив. Варшава пыталась активно отойти от темы, как в Польше пропустили этот "фургон".