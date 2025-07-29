Польша запросила 45 млрд евро из фонда милитаризации ЕС

Польша собирается перевооружаться за счет Евросоюза. Варшава направила в Брюссель заявку на получение займов из фонда милитаризации на 45 млрд евро. Это 30 % от общего объема фонда, созданного в мае как часть более широкой программы военного строительства, инициированной Еврокомиссией и рассчитанной до 2030 года.