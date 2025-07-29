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Польша запросила 45 млрд евро из фонда милитаризации ЕС
Автор:Редакция news.by
Польша собирается перевооружаться за счет Евросоюза. Варшава направила в Брюссель заявку на получение займов из фонда милитаризации на 45 млрд евро. Это 30 % от общего объема фонда, созданного в мае как часть более широкой программы военного строительства, инициированной Еврокомиссией и рассчитанной до 2030 года.
Средства требуются для укрепления ключевых возможностей польской армии и программ безопасности, включая, в частности, "Восточный щит". В рамках проекта польские войска устанавливают противотанковые ежи, оборудуют стрелковые окопы и возводят железобетонные укрепления на границе с Беларусью и Россией. Теперь Варшава планирует продолжать эти мероприятия за счет Брюсселя.