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Польша запросила 45 млрд евро из фонда милитаризации ЕС

Польша собирается перевооружаться за счет Евросоюза. Варшава направила в Брюссель заявку на получение займов из фонда милитаризации на 45 млрд евро. Это 30 % от общего объема фонда, созданного в мае как часть более широкой программы военного строительства, инициированной Еврокомиссией и рассчитанной до 2030 года.

Средства требуются для укрепления ключевых возможностей польской армии и программ безопасности, включая, в частности, "Восточный щит". В рамках проекта польские войска устанавливают противотанковые ежи, оборудуют стрелковые окопы и возводят железобетонные укрепления на границе с Беларусью и Россией. Теперь Варшава планирует продолжать эти мероприятия за счет Брюсселя.

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