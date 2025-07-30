Польское правительство подало заявку в Европейскую комиссию на получение рекордного займа 45 млрд евро в рамках европейской программы SAFE.



Эти средства Варшава собирается направить на масштабное перевооружение и развитие оборонной инфраструктуры, включая проекты "Восточного щита". Польские власти подают SAFE как "исторический шанс" для модернизации армии.



Однако за красивыми лозунгами скрывается только ликвидация остатков экономического суверенитета. Ведь суть соглашения такова - деньги выдаются всего на несколько лет, ставка 3,3 процента, а расплачиваться по счетам придется кому? Польскому народу.