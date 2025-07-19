Польские противники миграции вышли на улицы городов

И правые, и центристы сделали миграционную проблему главным пунктом своей политической программы. При этом речь ведется исключительно о немногочисленных азиатах и африканцах, которые попадают в Польшу через плохо охраняемые границы на западе и востоке. Между тем одних украинцев официально работает в стране 800 тыс. человек. Другие сотни тысяч - это въехавшие в страну по рабочим визам грузины, филиппинцы, колумбийцы: их в сотни, если не в тысячи раз больше, чем пресловутых африканцев, однако о них борцы с миграцией не вспоминают.