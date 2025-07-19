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Польские противники миграции вышли на улицы городов
Многотысячные манифеcтации охватили Польшу. По всей стране на улицы вышли противники массовой миграции. Также акции провели левые силы вместе с группами, которые называют себя антифашистскими. Движущей силой националистов выступили организации футбольных болельщиков-радикалов.
На обеспечение порядка власти бросили усиленные отряды полиции: силовики были вынуждены пресекать попытки активистов с обеих сторон спровоцировать столкновения.
И правые, и центристы сделали миграционную проблему главным пунктом своей политической программы. При этом речь ведется исключительно о немногочисленных азиатах и африканцах, которые попадают в Польшу через плохо охраняемые границы на западе и востоке. Между тем одних украинцев официально работает в стране 800 тыс. человек. Другие сотни тысяч - это въехавшие в страну по рабочим визам грузины, филиппинцы, колумбийцы: их в сотни, если не в тысячи раз больше, чем пресловутых африканцев, однако о них борцы с миграцией не вспоминают.
Фото РИА Новости