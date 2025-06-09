Польские СМИ ставят под сомнение итоги выборов

Польские СМИ ставят под сомнение итоги президентских выборов в стране. Появились публикации о странных аномалиях во втором туре голосования в десятках местных комиссий по всей Польше.

Были выявлены необычные протоколы, в которых "привлекает внимание гигантский рост поддержки кандидатов по сравнению с голосованием 18 мая, часто на несколько сотен процентов". Утверждается, что голоса, отданные во втором туре за Рафала Тшасковского, "по ошибке" были приписаны Каролю Навроцкому и наоборот.

Вопросы, в частности, вызвала работа комиссии № 95. Из ее протоколов следует, что поддержка Тшасковского во втором туре незначительно снизилась, а поддержка его оппонента выросла в 5 раз. Это несоответствие получило название "чудо у урны" - теперь с этим будет разбираться Национальная избирательная комиссия.