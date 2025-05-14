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Польские власти заподозрили внешнее вмешательство в выборы президента страны
Власти Польши заподозрили внешнее вмешательство в предстоящие 18 мая выборы президента, сообщает РИА Новости.
"Центр анализа дезинформации (NASK) выявил политическую рекламу на платформе Facebook, которая может финансироваться из-за рубежа. Материалы были показаны на территории Польши", - говорится в сообщении.
При этом NASK утверждает, что зафиксировал огромные траты на политическую кампанию в Facebook.
"Рекламные аккаунты, участвующие в кампании, за последние 7 дней потратили на политические материалы больше, чем любой избирательный комитет", - говорится в сообщении.
NASK отмечает, что рекламная кампания проводилась в пользу одного из кандидатов в президенты, но не называет его.
"Действия должны были поддержать одного из кандидатов и дискредитировать других", - говорится в сообщении.
Тем не менее, уточняется, что кампании, проводимые рекламными аккаунтами, "особенно касались" кандидата правящей коалиции Рафала Тшасковского, кандидата от оппозиции Кароля Навроцкого и кандидата от коалиции националистов "Конфедерация" Славомира Ментцена.
"Анализ указывает на возможную провокацию. Ее целью могло быть нанесение ущерба кандидату, якобы поддерживаемому этим типом рекламы, и дестабилизация ситуации перед президентскими выборами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что счета, используемые для оплаты рекламной кампании были предъявлены компании Meta для блокирования.
Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как занимает пост второй раз подряд. По данным различных соцопросов именно Тшасковский имеет наибольшие шансы занять президентское кресло.