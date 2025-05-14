Польские власти заподозрили внешнее вмешательство в выборы президента страны

Власти Польши заподозрили внешнее вмешательство в предстоящие 18 мая выборы президента, сообщает РИА Новости.

"Центр анализа дезинформации (NASK) выявил политическую рекламу на платформе Facebook, которая может финансироваться из-за рубежа. Материалы были показаны на территории Польши", - говорится в сообщении.

При этом NASK утверждает, что зафиксировал огромные траты на политическую кампанию в Facebook.

"Рекламные аккаунты, участвующие в кампании, за последние 7 дней потратили на политические материалы больше, чем любой избирательный комитет", - говорится в сообщении.

NASK отмечает, что рекламная кампания проводилась в пользу одного из кандидатов в президенты, но не называет его.

"Действия должны были поддержать одного из кандидатов и дискредитировать других", - говорится в сообщении.

Тем не менее, уточняется, что кампании, проводимые рекламными аккаунтами, "особенно касались" кандидата правящей коалиции Рафала Тшасковского, кандидата от оппозиции Кароля Навроцкого и кандидата от коалиции националистов "Конфедерация" Славомира Ментцена.

"Анализ указывает на возможную провокацию. Ее целью могло быть нанесение ущерба кандидату, якобы поддерживаемому этим типом рекламы, и дестабилизация ситуации перед президентскими выборами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что счета, используемые для оплаты рекламной кампании были предъявлены компании Meta для блокирования.