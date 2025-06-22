ЕС уже давно превратился в рассадник лжи и махинаций в политике. Забыты принципы справедливости и прозрачности, а хваленый либерализм все больше напоминает откровенный диктат.

Ни одни из последних выборов там не обошлись без грязной игры, подлогов, скандалов и запретов. Если не удается победить лишь административным ресурсом, в ход идут инструменты, направленные на полную дискредитацию соперника.

То, что должно было стать логическим концом, стало только началом. Европейский Мордор окончательно превратился в рассадник лжи, махинаций и тотального контроля. Любой, кто не вписывается в картину мира еэсовцев, моментально становится объектом преследований, нападок и угроз. Казалось бы, схема работает как швейцарские часы. Румыния, Молдова, Германия, Франция - все по инструкции, как считать и что отменять. И тут, как говорится, облом. Первой из цепких лап сумела ускользнуть Грузия, хотя огни майдана местного разлива ей доставили немало неприятностей.

Но чего не ожидали - так это провала на варшавском фронте. В Польше, которая с приходом Туска буквально упала в объятия Брюсселя, неожиданно побеждает трампист Навроцкий. И тут же ей как из рога изобилия начинают сыпаться угрозы: "Вотум доверия, который Польша получила после парламентских выборов, исчерпан. Льготный период для решения проблем верховенства права закончился. Польское правительство теперь должно принять все законы, которые восстановят верховенство права в Польше. Если новоизбранный президент использует свое вето, чтобы бойкотировать необходимые реформы верховенства права, ЕС должен снова заморозить средства для Польши".

Вот удивительно, пан президент еще даже на пост не заступил, а ему уже заявляют, что денег не будет, да и стульев, видимо, тоже. Ну ладно, с этим еще как-то смириться можно - слюни попускали, да успокоились. А средства и в Белом доме найти можно. Но Навроцкий парень с зубами, смекнул, откуда ноги растут, и прямо в лоб заявил, что вне зависимости от желаний пана Туска и его забугорных друзей страна будет развиваться.

"Учитывая мою весьма критическую оценку Дональда Туска, которая никого не удивляет, и тот факт, что я считаю его, безусловно, худшим премьер-министром Польши после 1989 года, было бы мелочно выливать эти эмоции в вопрос о том, будут ли поляки в безопасности или будет ли Польша развиваться", - заявил избранный президент Польши Кароль Навроцкий.

Этой реплики, если не считать его отношения к украинскому будущему, было достаточно, чтобы все поняли: плясать под дуду всяких там Тусков и Урсул новый польский лидер не намерен. Единственный выход, как у них принято, - устранить строптивого. Конечно, не физически, а политически - то есть выборы отменить.

И тут как по команде проплаченные польские СМИ начинают ставить под сомнение легитимность победы Навроцкого. Мол, журналисты выявили необычные протоколы, в которых "привлекает внимание гигантский рост поддержки кандидатов по сравнению с голосованием 18 мая, часто на несколько сотен процентов". А голоса, отданные во втором туре за Тшасковского, "по ошибке" были приписаны не тому. Таковых насчитали аж 500 тысяч. Подключились активисты - те направили более 3 тысяч жалоб.

Кстати, подключился к пересчету голосов и ушедший с головой в дела Варшавы Тшасковский. Глава его предвыборной кампании сообщила, что подала жалобу в Верховный суд: "В демократическом избирательном процессе голос каждого избирателя должен быть гарантирован с должным уважением со стороны государственных институтов. Протест по результатам выборов был направлен в Верховный суд".

Вот только как бы такая активность столичному мэру не вышла боком. Польский ЦИК, который, считай, многие обвинили в несостоятельности, обратился в Агентство внутренней безопасности с просьбой предоставить ему срочные разъяснения относительно источников финансирования избирательной онлайн-кампании Тшасковского. Сомнения касаются законности и прозрачности расходов на продвижение кандидата в социальных сетях и онлайн-порталах. В общем, если будет доказано, что его спонсировали американские демократы, то сам экс-кандидат может быть признан нелегитимыным со всеми вытекающими.

Впрочем, Польша - скорее исключение из правил. В Румынии самому популярному кандидату Джордже Симиону так не повезло. Ну не стояла за ним ни сильная партия, ни уж тем более команда Трампа. Верил, что будет не так, как с Джорджеску. Зря. Кстати, некогда фаворит президентской гонки, которого лишили и голосов, а в будущем, возможно, лишили бы и свободы, под давлением в итоге ушел из политики.

"Я предпочитаю оставаться вне какой-либо партийной структуры, я не состою ни в одной политической партии, парламентской или нет, и я никоим образом не связан с политикой. Я предпочитаю занимать нейтральную позицию, не участвуя в политической жизни. Я не хочу занимать какую-либо должность в румынском государстве в этой ситуации", - поделился мнением Кэлин Джорджеску, экс-кандидат в президенты Румынии.

Симион же пока полон решимости не пропадать с политических радаров. Он знает, что именно благодаря Брюсселю и диаспоре в Молдове к власти пришел не он, а просто системный просто мэр Бухареста, для которого национальные интересы равны приказам извне. Конечно, путь воина он избрал для себя странный - решил обезглавить европейский Мордор. Он объявил о сборе подписей депутатов Европарламента для вынесения вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен. Да, шансов мало (точнее, их практически нет), но если это не политический пиар, то шаг похвальный.

"Сегодня наше государство в полном беспорядке. Оно погрязло в коррупции, бюрократии и унынии. Страна управляется марионетками, которые даже не могут произнести речь", - заявил Джордже Симион, экс-кандидат в президенты Румынии.