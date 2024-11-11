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В мире
Польский режим разрушает лесную экосистему
7 часов назад
Польша
Президент
Все
Во Дворце Независимости состоялось заседание Совета безопасности
3 часа назад
Президент Беларуси утвердил указ о преобразовании особо охраняемых природных территорий
6 часов назад
Лукашенко: Белорусская армия никому не угрожает и является инструментом недопущения войны
13 часов назад
Лукашенко о военной обстановке вокруг Беларуси: Самоуспокаиваться ни в коем случае нельзя
13 часов назад
Политика
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Новые проекты промышленной кооперации обсудили в Москве на совете глав правительств
3 часа назад
Парламентское собрание: итоги года и планы на 2025-й
3 часа назад
В Беларуси образовано 5 325 участков для голосования на выборах Президента Беларуси
8 часов назад
Беларусь предложила провести I Форум регионов стран СНГ
11 часов назад
Парламентское собрание Союза Беларуси и России создало новые комиссии и утвердило их председателей
12 часов назад
Общество
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Когда торговля начнет реализацию яблок "иманд" и "алеся"?
2 часа назад
90 копеек морковь, куда еще ниже? Чем наполнены полки в белорусских магазинах
2 часа назад
На территории Минской области закладка в стабфонды произведена на 100 % - КГК
2 часа назад
Как появление Youtube и идея создания ПВТ изменили жизнь белорусов в 2005 году
2 часа назад
Экономика
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Назарук раскрыл секрет, какие суда планируют производить в Беларуси
7 часов назад
Татаринович: Бюджет 2025 года формируется на реалистичной основе
7 часов назад
Головченко: В условиях турбулентности возрастает роль региональных экономических объединений
7 часов назад
Бюджет Союзного государства в 2025-м составит более 7 млрд российских рублей
9 часов назад
Премьер-министр Беларуси: Рост ВВП стран СНГ превысил общемировые показатели
12 часов назад
В мире
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В Сирии приостановлено действие конституции
4 часа назад
Саломе Зурабишвили хочет сорвать президентские выборы и организовать блокаду парламента
5 часов назад
Трамп стал человеком года по версии Time
5 часов назад
Лавров и Сийярто обсудили прекращение огня в Украине
5 часов назад
Регионы
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Центральный район перенимает эстафету и принимает участие в фестивале "Минск единый"
09.12.2024
12:34
В Слониме открыли спортивный комплекс "Гвардейский" для военнослужащих
24.11.2024
17:58
С какой целью генпрокурор Беларуси посетил Оршанский район?
22.11.2024
17:54
Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
Строительство поликлиник и жилья - как развивается Минский район
11.11.2024
17:24
Происшествия
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В центре Москвы BMW врезался в автобус и загорелся
3 часа назад
Безработный минчанин снимал квартиру без отделки, чтобы выращивать там коноплю
11 часов назад
В Быховском районе вальщика леса насмерть придавило деревом
13 часов назад
Опасный маневр водителя маршрутки, водитель каршеринга не пропустил таксиста - обзор ДТП
11.12.2024
23:46
Кругозор
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Что приготовить на Новый год 2025: лучшие рецепты салатов и закусок с фото
11.12.2024
15:25
Что подарить на Новый год: 60+ действительно классных идей на любой вкус и кошелек
11.12.2024
12:03
Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря: Тельцам предстоит примирение, Дев ждет романтическая встреча
09.12.2024
08:00
Снеговики от 14 руб., елки от 30: узнали цены на новогодние украшения в магазинах и ТЦ Минска
02.12.2024
19:23
Гороскоп на неделю со 2 по 8 декабря: Тельцы будут окутаны романтикой, Рыбам придется сделать выбор
02.12.2024
08:00