Польский телеканал раскрыл суровую жизнь трудовых мигрантов

Райский сад, который оказался адом. В Польше местный телеканал выкатил жуткий сюжет, в котором рассказал о суровой жизни трудовых мигрантов.

Его основой стал ролик из соцсетей, где запечатлено, как работодатель избивает украинского наемного рабочего. Журналисты выяснили, что этот эпизод совсем не уникален.

В стране в компаниях-однодневках трудятся около 1 млн 300 тыс. человек, среди них граждане Беларуси, Украины и других стран. Они вынуждены работать буквально за бесценок, не имея при этом никаких прав. А тех, кто посмеет ослушаться, ждет жесткая расправа.

Ранее в Польше накрыли сеть, занимавшуюся эксплуатацией иностранцев. Полиция Силезии сообщила о раскрытии крупной сети по торговле людьми. Пострадавших вербовали под видом легальной работы, в основном в транспортных компаниях.