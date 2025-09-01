Получив статус партнера, Лаос стал 27-м единомышленником ШОС

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b76cfe5-718e-4614-aebd-0382a694d5ee/conversions/b42f24f1-3d83-4020-a679-8892ab177859-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b76cfe5-718e-4614-aebd-0382a694d5ee/conversions/b42f24f1-3d83-4020-a679-8892ab177859-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b76cfe5-718e-4614-aebd-0382a694d5ee/conversions/b42f24f1-3d83-4020-a679-8892ab177859-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b76cfe5-718e-4614-aebd-0382a694d5ee/conversions/b42f24f1-3d83-4020-a679-8892ab177859-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Количество стран - единомышленников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выросло до 27 с принятием в объединение Лаоса в качестве партнера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы МИД КНР Ван И.

"Было принято решение объединить наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС в единую категорию партнеров ШОС, - сообщил он на пресс-конференции по итогам саммита организации в городе Тяньцзинь. - Мы также решили принять Лаос в качестве партнера, расширив семью ШОС до 27 единомышленников и продолжив ее рост".

Как отметил китайский дипломат, государства - члены объединения "добились нового прорыва в реформировании" ШОС. Он подчеркнул, что это является "ключевым шагом к улучшению и усилению рабочих процессов организации". Ван И также заметил, что текущие изменения помогут оптимизировать структуру, расширить взаимодействие и повысить продуктивность организации. "Наиболее значимо то, что это поддержит укрепление чувства общности в рамках семьи ШОС", - добавил он.

До недавнего момента ШОС включала 10 государств-членов (Беларусь, Россия, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан), 2 страны-наблюдателя (Афганистан и Монголия) и 14 партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка). На саммите в Тяньцзине статус наблюдателей изменился, в итоге вместе с Лаосом партнеров стало 17.