Поляки будут строить новые полигоны, чтобы удержать военных США

В Польше будут строить больше полигонов, чтобы удержать в стране военных США. Об этом заявил уходящий глава Бюро национальной безопасности страны Дариуш Луковский.

Также он обозначил, что в Польше слабо развита система учебно-тренировочных центров и полигонов, что "не дает возможности размещенным войскам США выполнять задания, согласно их собственным стандартам боевых учений".