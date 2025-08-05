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Поляки будут строить новые полигоны, чтобы удержать военных США
Автор:Редакция news.by
В Польше будут строить больше полигонов, чтобы удержать в стране военных США. Об этом заявил уходящий глава Бюро национальной безопасности страны Дариуш Луковский.
Также он обозначил, что в Польше слабо развита система учебно-тренировочных центров и полигонов, что "не дает возможности размещенным войскам США выполнять задания, согласно их собственным стандартам боевых учений".
Отметим, сейчас в Польше находятся около 10 тыс. американских солдат.