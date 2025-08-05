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Поляки будут строить новые полигоны, чтобы удержать военных США

В Польше будут строить больше полигонов, чтобы удержать в стране военных США. Об этом заявил уходящий глава Бюро национальной безопасности страны Дариуш Луковский.

Также он обозначил, что в Польше слабо развита система учебно-тренировочных центров и полигонов, что "не дает возможности размещенным войскам США выполнять задания, согласно их собственным стандартам боевых учений".

Отметим, сейчас в Польше находятся около 10 тыс. американских солдат.

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