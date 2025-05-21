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Поляки не верят обещаниям кандидатов в президенты

Поляки больше не доверяют тому, что им говорят местные политики.

По данным свежего опроса, проведенного исследовательским центром Pollster, 59 % избирателей не верят обещаниям кандидатов в президенты, которые они дают во время предвыборной кампании.

Выборы проходят на фоне падения уровня жизни и благополучия поляков, им такого не обещали. Современные реалии страны - рост госдолга, дефицит бюджета, значительное подорожание продуктов питания и коммунальных услуг. Но власти игнорируют эти вопросы, отдавая предпочтение политике милитаризации и запугивания.

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