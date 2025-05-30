Поляки требуют отказаться от строительства фермы ветрогенераторов

В Польше местные жители устроили протест из-за зеленого курса, навязанного Евросоюзом. Протестующие блокировали ряд автомагистралей недалеко от границы с Украиной.

Дело в том, что в местечке Пяски собираются строить ферму ветрогенераторов: некоторые из них будут достигать 300-метровой высоты. Для региона это означает уничтожение уникального ландшафта, снижение туристической привлекательности и, как следствие, падение стоимости местной недвижимости.