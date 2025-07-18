"Поляки в Польше - хозяева!" Жители страны выступают против потоков нелегалов

19 июля по всей Польше пройдут антимиграционные протесты. Партия "Конфедерация" обещает мобилизовать сотни тысяч людей по всей стране. Главная цель - не допустить, чтобы Польша повторила ошибки Германии, Швеции или Британии, где мигранты утопили страны в волнах насилия и преступности.

"Мы требуем положить конец нелегальной миграции! Мы требуем реформирования системы приема переселенцев! Нет насилию, которое затопило Запад! Да безопасности наших семей! Да сильной, суверенной Польше! Поляки в Польше - хозяева!" - призывает участник протестов.

На фоне нарастающего миграционного кризиса в стране был восстановлен пограничный контроль с Германией и Литвой. При этом все больше граждан Польши выступают против нового миграционного пакта ЕС, который должен вступить в силу в 2026 году. Документ позволит странам союза перераспределять до 30 тыс. мигрантов в год по всей еврозоне.