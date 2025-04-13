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Поляки в шоке. Берлин переправил в страну более 10 тыс. мигрантов
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Более 10 тысяч мигрантов перекочевали за год из Германии в Польшу. Таковы данные федеральной полиции ФРГ. По данным польских СМИ, чаще всего это граждане Украины с польскими "картами побыта", но с просроченными документами, удостоверяющими личность. Также много мигрантов с Ближнего Востока, из Африки и Азии.
В польском МИДе пытаются оправдаться, называя основной причиной "формальные недостатки", а не новую волну миграции. Но это поляков не успокаивает.
В Германии недалеко от границы с Польшей находится так называемый Дублинский центр, из которого и отправляются мигранты. По прогнозам, в ближайшее время в Польшу будут высланы еще сотни сирийцев, иранцев, афганцев и "людей других национальностей".