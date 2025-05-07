Поляки возмущены бездействием властей и готовятся к блокаде на границе с Украиной

Навязанная дружба оказались не по нраву полякам. Местные перевозчики анонсировали очередную акцию протеста на границе с Украиной. Блокаду, по сообщениям Комитета защиты перевозчиков и работодателей Польши, планируют начать на пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин".

Поляки возмущены бездействием властей в вопросе ограничения доступа украинских перевозчиков к внутреннему рынку. При этом о дате старта протеста и его продолжительности пока не сообщается.