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Поляки возмущены бездействием властей и готовятся к блокаде на границе с Украиной
Навязанная дружба оказались не по нраву полякам. Местные перевозчики анонсировали очередную акцию протеста на границе с Украиной.
Блокаду, по сообщениям Комитета защиты перевозчиков и работодателей Польши, планируют начать на пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин".
Поляки возмущены бездействием властей в вопросе ограничения доступа украинских перевозчиков к внутреннему рынку. При этом о дате старта протеста и его продолжительности пока не сообщается.