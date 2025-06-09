В Лос-Анджелесе ситуация стремительно выходит из-под контроля. При этом одни СМИ называют протестующих мирными демонстрантами, другие - проплаченными радикалами. Сотни активистов атакуют полицейских, пограничников и военных. Происходит это и днем, и ночью.

Прямо сейчас силовики уже применяют газовые гранаты, расстреливают мирных протестующих резиновыми пулями и десятками задерживают людей. При этом, как выяснили журналисты, мятеж могли устроить структуры демократической партии США и связанные с ней НКО.

В последние несколько часов фиксируем эскалацию конфликта. Этот понедельник готовит Лос-Анджелесу серьезные испытания.

Ожесточенные столкновения в Городе ангелов. Такое кино Голливуд не забудет. Полыхающая от лесных пожаров Калифорния теперь горит от рук демонстрантов. Впервые за 30 лет в Лос-Анджелес ввели федеральные войска. Объявлен максимальный уровень тревоги. Министр обороны США грозит размещением морских пехотинцев. Демонстранты разбирают тротуары, жгут флаги и автомобили, или, как говорят на CNN, мирно протестуют.

"Люди собрались перед отделом миграционной службы, чтобы выразить свой мирный протест. Все видят, что они собрались в целях мирного протеста".

Трехдневная серия протестов успела ознаменоваться исключительным насилием. Спецназ на улицах применяет практически весь спектр средств противодействия беспорядкам. Однако ситуация уже вышла из-под контроля. Штаты, пытающиеся навязать всему миру свою демократию, свободу и гуманизм, оказались неспособны подавить бунт мигрантов.

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Сейчас выходить из дома в Лос-Анджелесе крайне опасно. Ночью неизвестный на угнанном автомобиле пытался задавить протестующих. Резиновая пуля настигла репортера австралийского телеканала.

Катализатором анархии стал пятничный рейд иммиграционной полиции. Явление для Штатов при Трампе не ново, ведь сразу после инаугурации 47-й президент США подписал указ о введении на границу с Мексикой режима ЧС и начал процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Самых опасных преступников-нелегалов грозились отправлять в тюрьму Гунтанамо.

Активисты пытались сорвать работу правоохранителей, блокировали проезжую часть, бросали в сотрудников иммиграционной и таможенной службы камни и петарды. В Белом доме уже назвали происходящее мятежом. Трамп призвал ввести войска для его подавления и арестовывать людей в масках. А вице-президент Ди Вэнс уточнил - это иностранное вторжение.

Дональд Трамп, президент США:

"Что ж, у нас будут войска повсюду. Мы не позволим этому случиться с нашей страной. Мы не позволим, чтобы нашу страну разорвали на части, как это было при Байдене".

Чиновникам Калифорнии могут быть предъявлены федеральные обвинения, если они встанут на пути депортации.

"Если чиновники встанут на пути закона и порядка, да, им будут предъявлены обвинения", - заявил Дональд Трамп.

Калифорнийский бунт перерастает в новый виток извечного противостояния демократов и республиканцев. В совместном заявлении губернаторы-демократы осудили решение Трампа задействовать Нацгвардию, назвав это "тревожным злоупотреблением властью".

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К протестам людей явно готовили. Ненавязчиво разместили паллеты с блоками, которыми теперь орудуют погромщики. Одним из главных организаторов столкновений называют Коалицию за гуманные права эмигрантов, финансируемую из госбюджета США в эпоху Байдена. Удобно протащить миллионы человек через южную границу, а потом использовать их в бунте против новой власти.