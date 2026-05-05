"Популярность Трампа падает катастрофически" - как может сложиться дальше судьба политики США

Фото ТАСС

Внутриполитическая борьба в США достигла нового накала. Демократы точечно пытаются лишить Дональда Трампа полномочий по ведению боевых действий. Одновременно с этим европейские союзники меняют риторику: от комплементарной и примиренческой к жесткой.

Эксперт в области международных отношений Олег Кухальский в "Актуальном интервью" проанализировал, почему популярность Трампа падает, могут ли республиканцы удержать власть с помощью технических манипуляций и что изменится в трансатлантических отношениях в случае прихода демократов.

Ситуация в Белом доме накалена до предела. И дело не только в демократах. "Если верить американской прессе, министр обороны Хегсет страшно боится собственного увольнения. Его решения диктуются не анализом военно-политической обстановки, а карьерными соображениями. Это оказывает влияние на политическую ситуацию. Попытка Трампа постоянно менять собственные решения не дает его окружению выстроить долгосрочную сбалансированную внешнюю политику", - пояснил эксперт.

Если на первом этапе президентства Трампа европейские лидеры вынуждены были "глотать" его резкие заявления, то теперь ситуация изменилась. "Заявления лидеров ФРГ, Италии говорят о том, что первый период закончился. Не только европейские лидеры, но и демократы в США занимают все более жесткую позицию. Это связано с катастрофическим снижением популярности Трампа и непопулярностью боевых действий в отношении Ирана", - констатировал Олег Кухальский.

Однако списывать республиканцев со счетов пока рано. "У республиканцев есть серьезный инструмент - изменение границ избирательных округов в их пользу. Это технический момент, не заметный наблюдателю, но он может привести к перераспределению голосов на выборах в Конгресс", - предупредил эксперт.

Также возможен сценарий, при котором Трамп отойдет в сторону, а на авансцену выйдут Вэнс и Рубио. Вэнс уже четко дистанцируется от боевых действий в Иране, готовя себе запасную позицию на любой исход.