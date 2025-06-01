Поражение Украины может привести к разделению страны и гражданской войне

Провал переговоров о перемирии в Украине и поражение Киева могут привести к разделению страны на несколько частей и гражданской войне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статью, опубликованную на сайте германской газеты Die Zeit.

"Страна может распасться на несколько частей. Правительство может развалиться из-за переговоров о капитуляции", - пишет обозреватель издания.

По его мнению, украинская армия может разделиться на группы, одни из которых будут дальше воевать против России, другие сдадутся, а третьи будут искать спасения в кооперации с россиянами и бороться с первыми.

"Страна стала бы неуправляемой. Из одного фронта возникло бы много фронтов, война двух государств переросла бы в гражданскую войну - самый ужасный вид войн", - считает автор.

В материале отмечается, что российские силы каждый день продвигаются все дальше.