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Поражение Украины может привести к разделению страны и гражданской войне
Провал переговоров о перемирии в Украине и поражение Киева могут привести к разделению страны на несколько частей и гражданской войне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статью, опубликованную на сайте германской газеты Die Zeit.
"Страна может распасться на несколько частей. Правительство может развалиться из-за переговоров о капитуляции", - пишет обозреватель издания.
По его мнению, украинская армия может разделиться на группы, одни из которых будут дальше воевать против России, другие сдадутся, а третьи будут искать спасения в кооперации с россиянами и бороться с первыми.
"Страна стала бы неуправляемой. Из одного фронта возникло бы много фронтов, война двух государств переросла бы в гражданскую войну - самый ужасный вид войн", - считает автор.
В материале отмечается, что российские силы каждый день продвигаются все дальше.
"Украинская армия вынуждена линия за линией отодвигать свои позиции, постоянно рыть новые траншеи, бетонировать новые бункеры, создавать новые блиндажи и новые пути снабжения. Украина исчезает - квадратный километр за квадратным километром, каждый день немного больше", - констатировал обозреватель Die Zeit.