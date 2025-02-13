Porsche планирует сократить почти 2 тыс. сотрудников

Автопроизводитель Porsche сокращает численность своего штата. К 2030 году работы в компании лишатся 1 900 человек.

В руководстве объясняют такие жесткие меры падением спроса на электрокары и сложностью геополитических и экономических обстоятельств. Увольнения коснутся двух немецких заводов.

При этом до 2030 года в компании действует соглашение о гарантиях занятости. Так что до истечения этого срока увольнять будут на добровольной основе за счет предоставления сотрудникам компенсационных пакетов и стимулирования раннего выхода на пенсию.