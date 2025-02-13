3.48 RUB
3.33 USD
3.45 EUR
ОбществоЭкономикаПрезидентПолитикаКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Porsche планирует сократить почти 2 тыс. сотрудников
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/513c47fc-6c1f-4d51-b7f0-588e486cad4e/conversions/f1be3aef-7f41-4746-8f78-2440f4095575-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/513c47fc-6c1f-4d51-b7f0-588e486cad4e/conversions/f1be3aef-7f41-4746-8f78-2440f4095575-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/513c47fc-6c1f-4d51-b7f0-588e486cad4e/conversions/f1be3aef-7f41-4746-8f78-2440f4095575-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/513c47fc-6c1f-4d51-b7f0-588e486cad4e/conversions/f1be3aef-7f41-4746-8f78-2440f4095575-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byК 2030 году работы в компании лишатся 1 900 человек
porsche-envato2025-02-14T05:27:20.000000Z00
Автопроизводитель Porsche сокращает численность своего штата. К 2030 году работы в компании лишатся 1 900 человек.
В руководстве объясняют такие жесткие меры падением спроса на электрокары и сложностью геополитических и экономических обстоятельств. Увольнения коснутся двух немецких заводов.
При этом до 2030 года в компании действует соглашение о гарантиях занятости. Так что до истечения этого срока увольнять будут на добровольной основе за счет предоставления сотрудникам компенсационных пакетов и стимулирования раннего выхода на пенсию.