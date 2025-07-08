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Порт Роттердама начал подготовку к потенциальной войне с Россией
Автор:Редакция news.by
Financial Times пишет, что крупнейший в Европе порт Роттердама начал подготовку к потенциальной войне с Россией.
Сейчас идет резервирование мест для судов, способных перевозить военные грузы. Рассчитывается, куда оружие будет направлено в случае начала полноценного военного конфликта.
Подчеркивается, что все происходит в рамках перевооружения ЕС. Таким образом Европа пытается стать независимой от США в области обороны.
В Кремле неоднократно заявляли, что Россия не собирается воевать ни с Европой, ни с НАТО, а поведение лидеров Запада называли попыткой запугать собственное население.
Фото unsplash