Financial Times пишет, что крупнейший в Европе порт Роттердама начал подготовку к потенциальной войне с Россией.

Сейчас идет резервирование мест для судов, способных перевозить военные грузы. Рассчитывается, куда оружие будет направлено в случае начала полноценного военного конфликта.

Подчеркивается, что все происходит в рамках перевооружения ЕС. Таким образом Европа пытается стать независимой от США в области обороны.

В Кремле неоднократно заявляли, что Россия не собирается воевать ни с Европой, ни с НАТО, а поведение лидеров Запада называли попыткой запугать собственное население.