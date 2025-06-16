Посадить мигрантов в Алькатрас - как Трамп выполняет свое предвыборное обещание

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"Мы готовы на крайние меры!" Так оценил Президент США события в городе ангелов, назвав протестующих животными и заявив, что их место в тюрьме.

У беспорядков в Лос-Анджелесе есть одна важная особенность - протестующие выступают за сохранение мигрантов и нелегалов в стране. Да, в Калифорнии свои тренды.

Массовые протесты начались 6 июня после старта иммиграционных рейдов. Специальная полиция принялась задерживать и выдворять из страны людей, не имеющих легальных документов. Это вызвало огромную волну недовольства среди мексиканцев и других приезжих, что вылилось в столкновения с полицией.

Действия "ледяных людей", а именно так называют полицию, вызвали недовольство даже у мэра города и губернатора Калифорнии. Политики-демократы не увидели в "мирных" протестах никаких проблем. Точнее, не захотели увидеть. Как результат, Трамп вынужден был ввести Национальную гвардию и морских пехотинцев, за что сразу же от демократов и получил. Президент США даже назвал беспорядки "попыткой организовать гражданскую войну".

В Лос-Анджелесе сейчас находится больше американских военных, чем в Ираке и Сирии, пишет ABC. В американском городе около 4,8 тыс. нацгвардейцев и морпехов, в Ираке - 2,5 тыс. бойцов, в Сирии - 1,5 тыс. При этом в связи с протестами военные останутся в Лос-Анджелесе на 60 дней, заявил глава Пентагона Хегсет. А Трамп подчеркнул, что отзовет Нацгвардию из Калифорнии, только когда в штате станет безопасно.

Карманные СМИ демократов рисуют хозяина Белого Дома "диктатором", а протесты тоже называют исключительно мирными. Так нагло врать нужно, конечно, уметь.

В это время на улицах горят машины и летят резиновые пули. В том числе в журналистов. Но у американских силовиков свои правила. И никто на Западе их за это не критикует.

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Хотя в целом повод для беспокойства и правда серьезный.

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Борьба с нелегальной миграцией - одно из предвыборных обещаний Трампа, и ключевая задача новой администрации.

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Но куда девать легионы нелегалов? Правильно, вышвырнуть. Американцы тоже в тренде. Издание The Washington Post слило планы Белого дома.

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Напомним, что Гуантанамо - это тюрьма, которую США вроде как "закрыли" еще десять лет назад. Согласитесь, хорошая перспектива уехать в Лос-Анджелес, а попасть туда. Кроме этого Трамп намерен сажать нелегальных мигрантов в тюрьму Алькатрас.

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Впрочем начался миграционный кризис в США еще при Байдене. Трамп лишь пытается выровнять ситуацию.Началось все в Техасе в феврале 2024года.За февраль 2024-го года границу с Техасом пересекли почти 300 тыс. человек. Многих полицейские пропускали, закрывая глаза. Из-за этого губернатор Техаса ввел в штате чрезвычайное положение и пригрозил референдумом о выходе "места одинокой звезды" из состава США.