Пошлины и неподъемные кредиты: как и кто убил сферу АПК в Америке

Введение пошлин президентом США Дональдом Трампом повлекло за собой торговые конфликты. Переругавшись с Мексикой и Канадой, последняя отказалась покупать дары американских полей.

Последствия от пошлин были мгновенными и разрушительными. Пограничные переходы, где кипела торговля, опустели. На мосту Пис в Буффало 150 грузовиков с калифорнийскими томатами не пустили в Канаду. Еще 89 фур стояли на мосту Амбассадор в Детройте, а их содержимое портилось прямо в рефрижераторах. Это были не просто грузы. Они означали 340 млн долларов годового дохода, а для американских производителей томатов - деньги, которые кормили 2,4 тыс. семей в Калифорнии и Флориде. Эти средства шли не только фермерам, они поддерживали школы, больницы и тысячи малых бизнесов. "Каждый грузовик на границе становится новым ударом по нашему сообществу", - сказал фермер Том Ричардсон из Фресно, выращивающий томаты более 30 лет.

Из-за торговых конфликтов, санкций и логистических проблем цены на удобрения в США значительно выросли. А более 80 % важной продукции, на которой держится сельское хозяйство США, поступает именно из Канады, отношения с которой испорчены обоюдными пошлинами на импорт. В 2024 году федеральный бюджет выделил 3 млрд долларов на программы помощи фермерам. Эти средства были выделены аграриям в виде кредитов и грантов, однако этого оказалось мало - до конца года может закрыться еще примерно 1 тыс. ферм. Виной тому не только тарифы, но и аномальная жара.

"Я покупаю подшипник для комбайна, а он из Тайваня или еще откуда-то. Цены на запчасти выросли вдвое за год. Если вообще можно их достать. У дилера в Маршалле очередь почти на четыре месяца, и все из-за тупых пошлин Трампа нет запчастей", - негодуют фермеры. Они все громче и активнее начинают винить политиков в убийстве АПК.

Отдельная беда для фермеров - неподъемные кредиты. Издание Bloomberg видит в высоких процентных ставках самую большую угрозу для продовольственной безопасности США.

Безумные цены заставляют идти за кредитной удавкой. Так, John Deere - символ американского фермерства - прогнозирует сотни миллионов убытков из-за роста цен на сталь и алюминий, что вынуждает повышать цены на технику, без которой фермерам не выжить.

Еще одна проблема фермеров - отсутствие рабочей силы. Сами американцы работать в полях не хотят, а мигрантов сейчас активно депортируют.

По оценкам Министерства сельского хозяйства США, более 40 % работников сельскохозяйственных угодий страны не имеют документов. В некоторых штатах рабочие-иностранцы составляют до 90 % работников мясоперерабатывающей и молочной промышленности.

Рейды миграционной службы ставят под угрозу сельскохозяйственные угодья, например, в Калифорнии, которая выращивает более трети овощей, минимум три четверти фруктов и орехов в Америке и генерирует более 50 млрд долларов сельхозпродукции.

В общем, каждый агросезон, как игра, где проигрыш почти неизбежен. А пока они горюют, в штатах продолжается шатдаун. Профильное министерство ушло в отпуск, который все никак не закончится, а вместе с ведомством на паузе находятся и те самые федеральные программы помощи.

В США на сегодняшний день насчитывается почти 2 млн ферм и хозяйств, и если поделить долги на всех, то уже сейчас каждый аграрий должен 30 тыс. долларов. Но главная беда, что никто понятия не имеет, как выходить из этого кризиса. Руки Трампа связаны шатдауном, а кошельки фермеров - долгами.

