Пошлины США приведут к потере продаж пива - заявили в Германии

Пошлины США на импортные продукты приведут к потере продаж для немецких экспортеров пива и росту цен для потребителей в США, заявили РИА Новости в Ассоциации пивоварен-экспортеров Северной, Западной и Юго-Западной Германии.

"Дополнительные пошлины приведут к потере продаж для экспортеров и росту цен для потребителей в США… Мы рассчитываем на то, что ЕС приложит все усилия, чтобы в ближайшее время найти решение и предотвратить пошлины , - заявил директор ассоциации Роджер Вегнер.

В 2024 году Германия экспортировала пива в США на 67 миллионов евро, из которых около 37 % было в банках. Больше всего на рынке США представлена пиво Bitburger, Paulaner, Warsteiner и Radeberger, сообщила газета Handelsblatt.