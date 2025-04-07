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Пошлины США приведут к потере продаж пива - заявили в Германии
Пошлины США на импортные продукты приведут к потере продаж для немецких экспортеров пива и росту цен для потребителей в США, заявили РИА Новости в Ассоциации пивоварен-экспортеров Северной, Западной и Юго-Западной Германии.
"Дополнительные пошлины приведут к потере продаж для экспортеров и росту цен для потребителей в США… Мы рассчитываем на то, что ЕС приложит все усилия, чтобы в ближайшее время найти решение и предотвратить пошлины , - заявил директор ассоциации Роджер Вегнер.
В 2024 году Германия экспортировала пива в США на 67 миллионов евро, из которых около 37 % было в банках. Больше всего на рынке США представлена пиво Bitburger, Paulaner, Warsteiner и Radeberger, сообщила газета Handelsblatt.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10 %. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.