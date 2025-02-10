После атаки ВСУ на Энергодар Запорожская АЭС работает в прежнем режиме

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Запорожская АЭС после атаки ВСУ на Энергодар работает в прежнем режиме, нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщение в Telegram-канале станции.

Ранее в среду губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские БПЛА атаковали автостоянку Энергодара и территорию, приближенную к Запорожской АЭС, дистанция от которой до первого реактора составляет около 300 м. В городе работает ПВО.