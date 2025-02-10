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После атаки ВСУ на Энергодар Запорожская АЭС работает в прежнем режиме
Запорожская АЭС после атаки ВСУ на Энергодар работает в прежнем режиме, нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщение в Telegram-канале станции.
Ранее в среду губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские БПЛА атаковали автостоянку Энергодара и территорию, приближенную к Запорожской АЭС, дистанция от которой до первого реактора составляет около 300 м. В городе работает ПВО.
"На данный момент станция работает в прежнем режиме. Все шесть блоков находятся в состоянии "холодный останов". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения в норме и не превышает природных значений", - говорится в сообщении.