После ночной атаки Ирана на объекты Израиля погибли 4 человека

В результате ночных ударов Ирана по четырем объектам в центре Израиля погибли 4 человека, 87 были госпитализированы с ранениями. Об этом сообщает ТАСС , ссылаясь на службу скорой помощи "Маген Давид адом" ("Красный щит Давида").

"Служба скорой помощи "Маген Давид адом" и медработники констатировали смерть четырех человек - двух женщин и двух мужчин, всем им приблизительно по 70 лет. На данных момент служба скорой помощи госпитализировала 87 пострадавших", - говорится в заявлении "Маген Давид адом" в X.