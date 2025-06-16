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После ночной атаки Ирана на объекты Израиля погибли 4 человека

После ночной атаки Ирана на объекты Израиля погибли 4 человека

В результате ночных ударов Ирана по четырем объектам в центре Израиля погибли 4 человека, 87 были госпитализированы с ранениями. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на службу скорой помощи "Маген Давид адом" ("Красный щит Давида").

"Служба скорой помощи "Маген Давид адом" и медработники констатировали смерть четырех человек - двух женщин и двух мужчин, всем им приблизительно по 70 лет. На данных момент служба скорой помощи госпитализировала 87 пострадавших", - говорится в заявлении "Маген Давид адом" в X.

Ранее газета The Times of Israel сообщала о трех погибших и 67 раненых.

ИранИзраиль