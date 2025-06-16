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После ночной атаки Ирана на объекты Израиля погибли 4 человека
Автор:Редакция news.by
После ночной атаки Ирана на объекты Израиля погибли 4 человекаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/40a7996a-8ef9-4fb2-b769-3ebd2921e70f/conversions/85326549-1000-41d2-8d1e-224a4e0e81cf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/40a7996a-8ef9-4fb2-b769-3ebd2921e70f/conversions/85326549-1000-41d2-8d1e-224a4e0e81cf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/40a7996a-8ef9-4fb2-b769-3ebd2921e70f/conversions/85326549-1000-41d2-8d1e-224a4e0e81cf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/40a7996a-8ef9-4fb2-b769-3ebd2921e70f/conversions/85326549-1000-41d2-8d1e-224a4e0e81cf-xl-___webp_1920.webp 1920w
В результате ночных ударов Ирана по четырем объектам в центре Израиля погибли 4 человека, 87 были госпитализированы с ранениями. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на службу скорой помощи "Маген Давид адом" ("Красный щит Давида").
"Служба скорой помощи "Маген Давид адом" и медработники констатировали смерть четырех человек - двух женщин и двух мужчин, всем им приблизительно по 70 лет. На данных момент служба скорой помощи госпитализировала 87 пострадавших", - говорится в заявлении "Маген Давид адом" в X.
Ранее газета The Times of Israel сообщала о трех погибших и 67 раненых.