Какая партия лидирует на выборах в Грузии после обработки данных с почти 71 % участков

Правящая партия "Грузинская мечта" лидирует по итогам парламентских выборов с 52,99 % голосов после обработки данных с более 70,9 % участков, следует из данных на сайте ЦИК Грузии.

На сайте ЦИК отмечено, что "Грузинская мечта" набирает 52,991 %, то есть более 935 тыс. голосов.

Исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе заявил, что на основании первых данных ЦИК партия получает парламентское большинство или около 90 мандатов из 150. "По нашим подсчетам, это около 90-91 мандатов. Мы получили твердое большинство", - заявил Мдинарадзе.