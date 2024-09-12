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Какая партия лидирует на выборах в Грузии после обработки данных с почти 71 % участков

Какая партия лидирует на выборах в Грузии после обработки данных с почти 71 % участков

Правящая партия "Грузинская мечта" лидирует по итогам парламентских выборов с 52,99 % голосов после обработки данных с более 70,9 % участков, следует из данных на сайте ЦИК Грузии.

На сайте ЦИК отмечено, что "Грузинская мечта" набирает 52,991 %, то есть более 935 тыс. голосов.

Исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе заявил, что на основании первых данных ЦИК партия получает парламентское большинство или около 90 мандатов из 150. "По нашим подсчетам, это около 90-91 мандатов. Мы получили твердое большинство", - заявил Мдинарадзе.

Всего за депутатские мандаты борются 18 партий. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", которая находится у власти уже 12 лет, пытается в четвертый раз одержать победу. Ее главными соперниками считаются 4 оппозиционные партии: "Единство - национальное движение", костяк которой составляет основанное экс-президентом Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение", "За Грузию" экс-премьера Георгия Гахарии, "Сильная Грузия" и "Коалиция за перемены". Оппозиция планирует создать коалиционное правительство, если суммарно получит больше половины мандатов в парламенте.

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