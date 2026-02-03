После стрельбы в уфимской школе возбуждены уголовные дела

В одной из школ Уфы 9-классник открыл стрельбу из страйкбольного автомата. Он сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду.

Подросток воспользовался учебной тревогой, которая была запланирована, поэтому никто не заподозрил угрозу.

Власти утверждают, что при инциденте никто не пострадал. Точные мотивы задержанного выясняются.