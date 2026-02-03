3.73 BYN
После стрельбы в уфимской школе возбуждены уголовные дела
Автор:Редакция news.by
В одной из школ Уфы 9-классник открыл стрельбу из страйкбольного автомата. Он сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду.
Подросток воспользовался учебной тревогой, которая была запланирована, поэтому никто не заподозрил угрозу.
Власти утверждают, что при инциденте никто не пострадал. Точные мотивы задержанного выясняются.
Известно, что за день до нападения юноша писал в соцсетях, что разочарован в жизни. По факту ЧП возбуждены уголовные дела, в том числе по статье о халатности.