После введения импортных пошлин США могут получить более 120 млрд долларов

США могут заработать более 120 млрд долларов благодаря введению "взаимных" пошлин против остальных стран, входящих в "Большую семерку". Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные американской статслужбы.

Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10 %. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.

Согласно документу, опубликованному ранее Белым домом, против входящих в "Большую семерку" стран действуют следующие размеры пошлин: 20 % против Франции, Германии и Италии как членов ЕС, 24 % - против Японии, 10 % против Великобритании. В отношении Канады действует ставка в 25 % на алюминий, сталь, автомобили и их запчасти.

По итогам 2024 года импорт США из Франции составил 59,9 млрд долларов, что при установленной ставке тарифа позволит заработать на импорте из этой страны почти 12 млрд. Поставки из Германии достигли 160,4 млрд, из Италии - 76,4 млрд, что позволит Штатам получить 32,1 млрд и 15,3 млрд долларов прибыли соответственно.

Япония за прошлый год продала Штатам товаров на 148,2 млрд долларов. Доход бюджета США с такой суммы при пошлинах в 24 % составит 35,6 млрд. А с британских поставок (68,1 млрд долларов), на которые будет наложена базовая ставка в 10 % - 6,8 млрд.

Импорт из Канады алюминия по итогам прошлого года составил 21,4 млрд долларов, стали - 12,7 млрд, автомобилей - 28,3 млрд, а их запчастей - 11,3 млрд. Суммарно поставки товаров, облагаемых 25-процентной пошлиной, составили 73,7 млрд долларов, что принесет в бюджет США 18,4 млрд долларов.