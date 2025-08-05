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После землетрясения на Камчатке проснулись сразу 7 вулканов

Камчатку продолжают сотрясать афтершоки. Зарегистрирован очередной магнитудой 6.

Сейсмическая активность, как утверждают ученые, спровоцирована вулканической активностью. После землетрясения на Камчатке проснулись сразу 7 вулканов, которые спали от 300 лет и более.

Извергается также Ключевская сопка. Она выбрасывает фонтаны раскаленной лавы на высоту в 500 метров, а вулканический пепел над жерлом поднялся на 8-километровую высоту.

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