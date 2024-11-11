Последний клоун Порошенко и политический перевертыш - кто грозил Лукашенко физической расправой

Под конец года в Киеве снова организовали шабаш из беглых белорусов и тех, кто ненавидит Минск. Обсуждали там всякое, например, перенос боевых действий на территорию Беларуси. Интересные предложения выдвигал и небезызвестный украинский политик Алексей Гончаренко.

Билет в политическую жизнь он вытащил будучи участником кровавой расправы в Одессе в мае 2014 года. Тогда в Доме профсоюзов сторонники "антимайдана" сгорели заживо. Пока люди задыхались в ядовитом дыму, будущий нардеп Алексей Гончаренко вел стримы с одесских улиц.

Беспринципного активиста активно использовали на прикормленных олигархами телеканалах. Одно из появлений - в прямом эфире у Савика Шустера на фоне горящих палаток. Фраза Гончаренко "Это горят остатки лагеря сепаратистов" вызвала бурные аплодисменты в студии.

После трагедии Гончаренко как ни в чем не бывало хайповал на фоне трупов.

В одном из интервью украинский политик уверенно сказал: "Мы очистили Куликово поле от сепаратистов". И стоя над обгоревшими трупами, он радостно сообщил украинским СМИ о подавлении "сепаратистского мятежа". В тот день радикалы убили 48 одесситов и еще 250 человек получили ранения.

Так переобуться, как Гончаренко, еще нужно уметь. Ведь всего за пару лет до кровавых событий политический перевертыш вместе с отцом был активным приверженцем идей русского мира.

Состоял наш герой истории и в объединении "Русский блок", который позже примкнул к Партии регионов Виктора Януковича.

Гончаренко активно выступал против "принудительной украинизации", носил георгиевские ленты, пел "Катюшу" и даже ездил учиться в Москву. Диплом по специальности "экономика и финансовый менеджмент" он получит в Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации.

На фоне амбиций в политике он даже перестал общаться с отцом. После того как проиграл ему на выборах в мэры Одессы и натравил на родного человека карманные городские СМИ.

А дальше все просто. В 2012 году Гончаренко выдвинулся в Верховную раду, но вновь проиграл, а спустя год резко вышел из Партии регионов, объявил о поддержке Евромайдана и выдал тот самый беспринципный перформанс в Одессе - пиар на погибших.

С тех пор флюгер Гончаренко - ярый русофоб, который нашел себе нового покровителя - пятого президента Украины Петра Порошенко

Игра для Гончаренко стоила свеч. Вскоре он стал, наконец, депутатом Верховной рады от партии Порошенко, а после вошел в состав постоянной делегации парламента в ПАСЕ. От радостных стримов и фото на фоне сожженных заживо людей до европейской трибуны прошел всего год.

ПАСЕ - не только не стала преградой для хамского поведения, но и превратилась в любимую площадку для выходок Гончаренко. Он приходил в майке "Путин - это Гитлер", в резиновых перчатках (акция протеста против отравления Скрипалей, так и не доказанного). За шоу украинские политики, конечно, ему были благодарны, называя "последним клоуном Порошенко".

В 2021 году Гончаренко снова беспардонно нарушил все правила выступления, развернул флаг Украины и стал требовать от остальных депутатов смотреть на него. Глава ПАСЕ подобной наглости терпеть не стал: под аплодисменты зала заткнул рот ретивому выскочке и попросил на выход.

Украинскому провокатору, кстати, дома не сидится - недавно приезжал в Грузию раздувать местный майдан, учить местных жителей, на каком языке им разговаривать.

Перед выборами Президента Беларуси в 2020 году Гончаренко тоже не устоял и стал инициатором создания межфракционного объединения "За демократическую Беларусь".

В начале войны Гончаренко рьяно бегал по Киеву с автоматом и призывал приехать российских журналистов. Но говорить - не рожки ворочать. И фрик сначала отправил своего сына учиться в Нидерланды…

А после с удовольствием возглавил украинскую делегацию в ПАСЕ во Франции - подальше от родины.

Возвращается в Киев Гончаренко чтобы принять участие в заседаниях Верховной рады, выступить на телевидении и вот на таких "демократических" форумах, где предлагает утопить в крови еще больше людей. Истинный демократ с русскомирской душой.