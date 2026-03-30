3.67 BYN
2.95 BYN
3.40 BYN
Последствия наводнения в Пакистане и Афганистане затронули более тысячи семей
Автор:Редакция news.by
По меньшей мере 45 человек погибли, 70 пострадали из-за проливных дождей в Пакистане и Афганистане. Сильные осадки вызвали внезапные наводнения и оползни, в результате которых полностью разрушены около 130 домов.
В Сети появились кадры, на которых видно, как водитель автобуса, двигаясь по шоссе Герат - Кабул, решил пренебречь требованиями техники безопасности и проехать через участок трассы, охваченный наводнением. Но поток воды оказался сильнее, автобус завалился набок, вода начала заливать салон. Информации о пострадавших нет.
В общей сложности в двух странах последствия стихии затронули более тысячи семей. ООН относит Афганистан и Пакистан к числу стран, наиболее уязвимых к экстремальным погодным явлениям и последствиям изменения климата.