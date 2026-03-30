Последствия наводнения в Пакистане и Афганистане затронули более тысячи семей

По меньшей мере 45 человек погибли, 70 пострадали из-за проливных дождей в Пакистане и Афганистане. Сильные осадки вызвали внезапные наводнения и оползни, в результате которых полностью разрушены около 130 домов.

В Сети появились кадры, на которых видно, как водитель автобуса, двигаясь по шоссе Герат - Кабул, решил пренебречь требованиями техники безопасности и проехать через участок трассы, охваченный наводнением. Но поток воды оказался сильнее, автобус завалился набок, вода начала заливать салон. Информации о пострадавших нет.