Последствия отключения от БРЭЛЛ - в Латвии несколько крупных больниц перешли на генераторы

Ряд крупных больниц Латвии перешли на электропитание от генераторов после отключения страны от БРЭЛЛ. Сообщается, что решение было принято без согласования с министерствами здравоохранения и энергетики, по собственной инициативе, после оценки возможных рисков.

Работа больниц не была нарушена, но в некоторых отделениях невозможно было зарядить телефоны или воспользоваться электрической кроватью.