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Последствия отключения от БРЭЛЛ - в Латвии несколько крупных больниц перешли на генераторы
Ряд крупных больниц Латвии перешли на электропитание от генераторов после отключения страны от БРЭЛЛ. Сообщается, что решение было принято без согласования с министерствами здравоохранения и энергетики, по собственной инициативе, после оценки возможных рисков.
Работа больниц не была нарушена, но в некоторых отделениях невозможно было зарядить телефоны или воспользоваться электрической кроватью.
9 февраля Латвия, Литва и Эстония готовятся подключиться к энергосетям Европы - идут испытания контроля напряжения. Сообщается о нештатной ситуации в Электренае. Там установка комбинированного цикла комплекса работает с перебоями. Накануне страны Балтии начали самостоятельно управлять частотой и балансировать систему. Однако работать в полностью изолированном от стран Европы режиме у стран Балтии не получилось - недостаток генерации пришлось компенсировать через энергосоединения с Финляндией, Швецией и Польшей.