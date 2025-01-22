Последствия пожара на турецком горнолыжном курорте - фото

По последней имеющейся информации, из-за пожара на турецком курорте погибли 76 человек, девятерых задержали в ходе расследования. Как тушили пожар и как выглядит курорт после него, смотрите в фотоленте.

Пожар начался в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в 03:27 по местному времени (совпадает с минским), рассказал накануне глава МВД Турции Али Ерликая. По последним данным, его жертвами стали 76 человек, личности 52 уже установлены. Для установления личностей некоторых погибших проводится ДНК экспертиза.

Причина пожара не установлена. "В ходе расследования на данный момент задержаны девять человек", - сказал глава МВД, после чего добавил, что все аспекты случившегося рассматриваются очень подробно, и заверил, что "любые недостатки или случаи халатности будут выявлены в ходе расследования".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в республике в среду национальный траур. Белорусский лидер Александр Лукашенко направил своему турецкому коллеге соболезнования в связи с этой трагедией.