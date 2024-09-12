Затяжные дожди стали причиной повышения уровня воды в Дунае, Мораве и других реках.

Последствия циклона "Борис" в Европе и причины неготовности некоторых стран к стихии - в рубрике "Таблица Менделевой".

Европа становится все больше подверженной смертоносным стихиям. Специалисты убеждены: причина кроется в изменении климата. "Борис" разбушевался. Какой урон циклон нанес Европе и для кого разрушительные последствия - очередной способ полакомиться средствами из европейской казны?

"Борис" разворотил Европу. Основной удар пришелся по центральной и восточной ее частям. Тучи сгустились над Польшей, Чехией, Румынией, Австрией, Германией, Венгрией и Словакией.

Большая маленькая Венеция. Количество осадков, выпавших в регионе за сутки, стало рекордным за последние 100 лет. Австрийская газета назвала мощные сентябрьские паводки "наводнением века".

Его видно даже из космоса - российские спутники наблюдают за природным явлением.

Апокалиптический циклон нанес странам серьезный экономический урон. Он может составить от "нескольких сотен миллионов евро до более чем 1 млрд евро" - прогнозирует Reuters.

Количество жертв исчисляется десятками. Тысячи европейцев были вынуждены бежать из своих домов. Кого-то стихия застала врасплох, и спасать их пришлось уже при помощи вертолетов. Из-за обильных ливней реки покинули свои берега. Разрушены мосты и дамбы. Чрезвычайную ситуацию объявили в Словакии, а польское правительство приняло решение ввести режим стихийного бедствия на 30 дней. К спасательным работам привлекли вооруженные силы.

Наводнения застали власти страны врасплох - убеждены местные журналисты. Винят в неподготовленности "иллюзорную мечту" Варшавы о выгоде в украинском конфликте. Ведь вместо того, чтобы предотвратить наводнение в стране, Польша отправляла деньги на поддержку киевского режима, сообщает Myśl Polska. "Нет денег на водохранилища, нет денег на дамбы, а вот на военные действия и для помощи украинцам они нашлись", - пишет издание.

Негодуют и местные жители Польши. Вынужденные прибегнуть к эвакуации, они не смогли разместиться в новом месте с комфортом.

"Во время наводнения мы с дочкой пробовали эвакуироваться в теплый отель, но нас там не приняли, все места были уже заняты беженцами из Украины. Нам пришлось идти в ПВР в начальную школу № 3".

Из-за холода и нехватки одеял девочка заболела пневмонией. Ее мама надеется, что после завершения этой ситуации ответственные лица проверят, почему у беженцев условия лучше, чем у поляков.

Не было бы счастья, да несчастье помогло Варшаве найти новую причину начать клянчить европейские деньги. Премьер польского режима надеется получить на преодоление последствий наводнения более полутора миллиарда евро от Еврокомиссии. Туск намерен пригласить Урсулу, чтобы лично убедить ее в необходимости финансовой помощи.

Дональд Туск, премьер-министр польского режима:

"Я не хочу торопиться, но не исключено, что мы в ближайшие дни, а может, и часы пригласим главу Европейской комиссии во Вроцлав, чтобы она своими глазами увидела, насколько серьезны наши потребности, и чтобы они думали о том, чтобы на ближайшие месяцы зарезервировать средства".

В то же время польский депутат Европарламента обратил внимание на неподобающее поведение Анджея Дуды. Кшиштоф Брейза сообщил в соцсетях: "Никто не удивляется, что во время величайшей за последние годы катастрофы в Польше Дуда летит в США, чтобы агитировать за Трампа".