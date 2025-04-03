Посол Ганевич: Швейцария занимает более взвешенную позицию по Беларуси

Швейцария занимает более взвешенную позицию по Беларуси, чем многие другие страны, что позволило сохранить каналы для двустороннего диалога, заявил посол Беларуси в Швейцарии Александр Ганевич. Об этом пишет РИА Новости.



"Невзирая на сложности двустороннего диалога со швейцарскими коллегами и зачастую диаметрально противоположные позиции сторон по ряду вопросов, следует отдать должное профессионализму швейцарских дипломатов, их сдержанной и уважительной манере общения. В отличие от многих других стран, Швейцария занимает более взвешенную и прагматичную позицию по Беларуси, благодаря чему мы сохраняем каналы для двустороннего диалога, который позволяет лучше понимать нюансировку подходов противоположной стороны", - сказал посол.

Однако Ганевич задался вопросом, насколько нынешние швейцарские власти воспринимают аргументацию и озабоченности Минска, и насколько они готовы учитывать их в выстраивании двусторонних отношений.