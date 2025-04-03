3.66 BYN
3.13 BYN
3.46 BYN
Посол Ганевич: Швейцария занимает более взвешенную позицию по Беларуси
Швейцария занимает более взвешенную позицию по Беларуси, чем многие другие страны, что позволило сохранить каналы для двустороннего диалога, заявил посол Беларуси в Швейцарии Александр Ганевич. Об этом пишет РИА Новости.
"Невзирая на сложности двустороннего диалога со швейцарскими коллегами и зачастую диаметрально противоположные позиции сторон по ряду вопросов, следует отдать должное профессионализму швейцарских дипломатов, их сдержанной и уважительной манере общения. В отличие от многих других стран, Швейцария занимает более взвешенную и прагматичную позицию по Беларуси, благодаря чему мы сохраняем каналы для двустороннего диалога, который позволяет лучше понимать нюансировку подходов противоположной стороны", - сказал посол.
Однако Ганевич задался вопросом, насколько нынешние швейцарские власти воспринимают аргументацию и озабоченности Минска, и насколько они готовы учитывать их в выстраивании двусторонних отношений.
Швейцария не входит в ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ и Беларуси с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 7,4 млрд швейцарских франков (около 8,38 млрд долларов) в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,45 млрд швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,44 млрд долларов).