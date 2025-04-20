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Посол США и другие иностранные дипломаты возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Посол США в России Линн Трейси и главы десятков других иностранных диппредставительств в рамках памятной акции возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщает ТАСС.
Церемония, приуроченная к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, прошла при сопровождении Военного образцового оркестра Почетного караула. Иностранные дипломаты почтили память погибших воинов минутой молчания. Вместе с ними цветы к мемориалу возложили заместители министра иностранных дел России.
Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, эта памятная акция объединит представителей всех регионов земного шара и покажет, что, "несмотря на попытки переписать историю, память о событиях тех лет бережно хранят во всем мире".