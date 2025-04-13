Посольство США в Киеве предупредило украинцев о возможном аннулировании их американских виз

Посольство США в Киеве опубликовало в социальных сетях видеозапись, в которой содержится предупреждение о возможном аннулировании американских виз. Сообщение, размещенное 15 апреля, вызвало широкий резонанс среди украинских граждан, планирующих поездки в Соединенные Штаты.

"Ваша виза просрочена", "Ваша виза отозвана", "Вы должны уехать" - гласят надписи на странице дипмиссии, под которыми указано авторство госсекретаря США Марко Рубио.

В ролике, продолжительность которого менее минуты, представители посольства напомнили, что нарушение визовых правил, таких как превышение разрешенного срока пребывания, работа без соответствующего разрешения или предоставление ложной информации при подаче документов, может привести к аннулированию визы и запрету на въезд в США в будущем. Особое внимание было уделено важности соблюдения условий, указанных в визовых категориях, включая туристические, студенческие и рабочие визы.

Следом посольство США опубликовало еще один ролик, в котором также приводятся слова Марко Рубио: "Посещение Америки - это не право. Это привилегия, которая распространяется лишь на тех, кто уважает наши законы и ценности".

Официальных комментариев о причинах публикации видео пока не последовало, однако эксперты предполагают, что это может быть связано с увеличением числа нарушений визового режима среди граждан Украины. В посольстве подчеркнули, что цель сообщения - повысить осведомленность и предотвратить проблемы для путешественников.