Постпреды 27 стран Евросоюза приостановили безвизовый режим для дипломатов Грузии

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Постоянные представители 27 стран Евросоюза на заседании в пятницу одобрили решение приостановить безвизовый режим для дипломатов Грузии из-за так называемого дипломатического отката в стране. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС.
"Да, постоянные представители сегодня утром согласовали решение о приостановке безвизового режима для дипломатических паспортов Грузии", - сказал он.
По словам дипломата, теперь это решение должно быть формально утверждено Советом ЕС, что может быть сделано на заседании министров иностранных дел 27 стран сообщества 27 января.
20 декабря Еврокомиссия официально предложила приостановить безвизовый режим для чиновников и дипломатов Грузии.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября 2024 года. Согласно окончательным данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победила с 53,93 % голосов и получила в законодательном органе 89 из 150 мандатов. Барьер в 5 % преодолели также четыре оппозиционные партии, которые отказались признавать итоги выборов, так как сочли их результаты сфальсифицированными. Лидеры оппозиции с 4 ноября 2024 года проводили акции протеста.