Потасовка в болгарском парламенте

Болгарские депутаты устроили потасовку в парламенте из-за вступления в еврозону news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22028b08-be7b-44e5-98b2-98304fb09d34/conversions/7b8483af-4975-4316-899e-c081b7e899e7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22028b08-be7b-44e5-98b2-98304fb09d34/conversions/7b8483af-4975-4316-899e-c081b7e899e7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22028b08-be7b-44e5-98b2-98304fb09d34/conversions/7b8483af-4975-4316-899e-c081b7e899e7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22028b08-be7b-44e5-98b2-98304fb09d34/conversions/7b8483af-4975-4316-899e-c081b7e899e7-xl-___webp_1920.webp 1920w Болгарские депутаты устроили потасовку в парламенте из-за вступления в еврозону

Болгарские депутаты устроили потасовку в Народном собрании из-за разрешения на вступление в еврозону, сторонников сохранения национальной валюты призывают к блокаде парламента, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).

В среду Еврокомиссия разрешила Софии перейти на евро с начала 2026 года, что сделает Болгарию 21-й страной, присоединившейся к зоне единой валюты.

В ходе заседания парламента депутаты от патриотической партии "Возрождение" по призыву своего лидера Костадина Костадинова заблокировали доступ для выступающих, затем политик сам поднялся на трибуну.

"Сегодня черный день для Болгарии, янычары (отступники - прим. ред.) хоронят нашу страну", - сказал Костадинов.

На публикуемых БНТ фотографиях видно, что по крайней мере два депутата устроили между собой потасовку.