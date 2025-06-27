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Поворот в миграционной политике. Германия приостанавливает воссоединение семей беженцев
Бундестаг (парламент ФРГ) одобрил законопроект правительства Германии о приостановке на два года воссоединения семей мигрантов, которым не был предоставлен статус беженца, но которые получили право временно находиться на территории ФРГ. Об этом информирует ТАСС.
За документ проголосовали 444 депутата, против высказались 135.
С 2018 года в Германию могут переехать близкие родственники лиц, получивших так называемую субсидиарную защиту, т. е. супруги и несовершеннолетние дети мигрантов, которые не получили статус беженца, но которых нельзя депортировать в их страны по гуманитарным соображениям. По данным агентства DPA, в Германии на конец марта 2025 года проживали около 388 тыс. лиц, получивших субсидиарную защиту. Из них четверть - сирийцы.
Законопроект представил глава МВД Александер Добриндт.