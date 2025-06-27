Поворот в миграционной политике. Германия приостанавливает воссоединение семей беженцев

Бундестаг (парламент ФРГ) одобрил законопроект правительства Германии о приостановке на два года воссоединения семей мигрантов, которым не был предоставлен статус беженца, но которые получили право временно находиться на территории ФРГ. Об этом информирует ТАСС.

С 2018 года в Германию могут переехать близкие родственники лиц, получивших так называемую субсидиарную защиту, т. е. супруги и несовершеннолетние дети мигрантов, которые не получили статус беженца, но которых нельзя депортировать в их страны по гуманитарным соображениям. По данным агентства DPA, в Германии на конец марта 2025 года проживали около 388 тыс. лиц, получивших субсидиарную защиту. Из них четверть - сирийцы.