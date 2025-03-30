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Пожар произошел в ночном клубе Вологды, площадь возгорания - 900 кв. м

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В развлекательном комплексе "Огни Сухоны" в Вологде произошло ЧП. Об этом пишет ТАСС.

Эвакуированы 15 человек, пострадавших нет. "Развлекательный центр "Огни Сухоны" сейчас охвачен огнем. Пожару присвоен третий ранг сложности.

Предварительная причина возгорания - воспламенение масла во фритюре на кухне клуба. Возгорание пытались потушить порошковым огнетушителем. Эвакуированы 15 человек, персонал и посетители. Об этом власти Вологды написали в Telegram-канале.

По информации главы города, сообщение о возгорании на кухне ресторана поступило в 21.14 мск. Огонь распространился на крышу. На месте задействовано семь пожарных расчетов. Позже стало известно, что возгорание локализовали. К ликвидации привлечены более 40 человек и 12 единиц техники.

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