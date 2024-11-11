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Причиной пожара в ТЦ Владикавказа стало падение обломков сбитого беспилотника

Пожар в торговом центре во Владикавказе полностью потушен. Погиб один человек, еще двое госпитализированы. ЧП случилось утром 25 декабря.

В здании произошел взрыв и начался пожар. Загорелся третий этаж и крыша. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. На записи видеокамер попал момент взрыва.

Как заявил глава региона причиной пожара в ТЦ Владикавказа стало падение обломков сбитого беспилотника.

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