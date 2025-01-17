Пожары сжигают Аргентину: жители заливают свои дома водой

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Мощные пожары в аргентинской Патагонии. В национальном парке Науэль-Уапи огонь охватил более 3 тыс. га.
На юго-западе страны, в горной провинции Чубут, он перекинулся на населенные пункты. Десятки домов сожжены, сотни жителей эвакуированы. Причиной пожара стала жара и ветер до 20 м/с.
В местных городах не хватает гидрантов и водяных насосов. Местные жители заливают свои дома водой, перенося ее ведрами из ближайших водоемов. В пострадавших городках закрыты школы. Перекрыты все федеральные автотрассы, которые ведут в район бедствия.