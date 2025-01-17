Пожары сжигают Аргентину: жители заливают свои дома водой

Мощные пожары в аргентинской Патагонии. В национальном парке Науэль-Уапи огонь охватил более 3 тыс. га. На юго-западе страны, в горной провинции Чубут, он перекинулся на населенные пункты. Десятки домов сожжены, сотни жителей эвакуированы. Причиной пожара стала жара и ветер до 20 м/с.

В местных городах не хватает гидрантов и водяных насосов. Местные жители заливают свои дома водой, перенося ее ведрами из ближайших водоемов. В пострадавших городках закрыты школы. Перекрыты все федеральные автотрассы, которые ведут в район бедствия.